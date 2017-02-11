Android instant tethering, ya da Türkçeleştirilmiş deyimiyle “anında kişisel erişim noktası” özelliği ocak ayı sonlarından itibaren bazı Android kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı. Bu özellik sayesinde Android cihaz sahiplerine cihazları arasında otomatik olarak kişisel erişim noktası bağlantısı kurma imkanı veriliyor.

Şimdi bu Android özelliği tüm kullanıcılara açılıyor, daha fazla insan bu özellikten yararlanma imkanı yakalıyor. Ne var ki, bu özellik hâlâ sadece Pixel ve Nexus cihazlarında çalışıyor. Android instant tethering özelliği için oluşturulmuş olan sık sorulan sorular bölümünde söz konusu ifade destekleniyor. Nougat ile çalışan Pixel ve Nexus telefonlarının ev sahibi veya internet bağlantısı kaynağı olarak davranabileceği belirtiliyor. Pixel C ve Nexus 9 gibi tabletler ve Android Marshmallow ile çalışan telefonlar ise sadece paylaşılan veri bağlantılarından yararlanabilecek, ev sahibi gibi davranamayacak.

Bu özelliği kullanmak için, tüm cihazlarınızın aynı Google hesabını paylaşması gerekiyor. Daha sonra Ayarlar menüsü içinden Android Instant Tethering özelliği etkinleştirilebiliyor. Öncelikle “veri bağlantısı sağla” seçeneği üzerinden ev sahibi cihazı belirlemek veya “veri bağlantısı al” seçeneği üzerinde ev sahibi olmayan telefonu veya tableti kurmak gerekiyor.

İlk kurulumun tamamlanmasının ardından, internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunuzda, ev sahibi olmayan cihazlar otomatik olarak ev sahibi cihazlara bağlanıyor. Eğer sürekli hareket hâlinde ve meşgulseniz, bu özellik epey hoşunuza gidecektir. Ne de olsa, cihazları internet bağlantısı için birbirine bağlamak biraz zaman alabiliyor. Bu arada bağlantı alan cihaz, 10 dakikalık eylemsizliğin ardından veri bağlantısını otomatik olarak kesiyor. Bu da güç tasarrufu sağlıyor, tablet veya telefonunuzun pilinin hızlı şekilde tükenmesinin önüne geçiyor.