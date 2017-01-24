Android Instant Apps özelliği geçen yılın mayıs ayında düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında gösterimi yapılan en ilgi çekici özelliklerden bir tanesi olmuştu. Şimdi bu özelliğin kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladığını görüyoruz.

Google dün yaptığı açıklamayla bu teknolojiyi, daha geniş kapsamda hizmete sunmadan önce kısıtlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladığını duyurdu. Android Instant Apps sayesinde, destekleyen bir uygulamanın tamamının yüklenmesi yerine sadece çok küçük boyutlu bir versiyonu Android kullanıcılarının cihazında çalışıyor.

BuzzFeed, Periscope, Viki ve Wish gibi uygulamalar bu erken deneme sürecine dahil olan uygulamalar arasında bulunuyor. Ancak Google, kullanıcılardan daha fazla geri bildirim topladıkça bu deneyimi daha da genişleteceğini söylüyor. Instant Apps, Android kullanıcıları bir uygulamayla ilişkilendirilmiş bağlantıya tıkladıklarında çalışıyor. O uygulama kullanıcının telefonunda olmasa bile, söz konusu uygulama cihazda yüklüymüş gibi bir deneyim sunuluyor.

Google’ın söz konusu Android Instant Apps testini ne kadar sürdüreceği ve kapsamının ne olacağı şu an için bilinmiyor.

Bununla birlikte Google, sistemle ilgilenen geliştiricilerin yazılımlarını Instant App işleviyle güncellemeleri gerektiğini, daha sonra da modüler hâle getirmeleri gerektiğini dile getiriyor. Böylelikle uygulamanın küçük bir parçası indirilip çalıştırılabilecek. Söz konusu güncellemeyi mümkün kılacak SDK henüz yayınlanmadı, ancak Google geliştiricilerin daha şimdiden bazı önemli adımları atabileceğini söylüyor. Bunun başında uygulamalarını kırpmaları ve URL tabanlı navigasyonu desteklemeleri bulunuyor.