Google (şimdiki adıyla Alphabet) 2014’te yüksek irtifada uzun süre havada kalabilen ve güneş enerjisiyle çalışan drone’lar üreten Titan Aerospace’i satın almıştı. Şirket, Titan’ın teknolojisiyle dünyanın ücra noktalarına havadan yüksek hızlı internet bağlantısı götürmeyi amaçlamıştı. Ancak yapılan son açıklamaya göre, Alphabet drone ile internet erişimi sağlama adına yaptığı deneyleri sonlandırdı.

Alphabet’in projesinin başka örneklerine rastlamak da mümkün. Yine Alphabet çatısı altındaki Project Loon ve Facebook’un Aquila drone’u da havadan yüksek hızlı internet bağlantısı götürmeyi amaçlıyor. Alphabet için farklı alanlarda potansiyel taşıyan bir projeden neden vazgeçildiği sorusu pek çok kişinin aklına geliyor.

Alphabet’ten yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisiyle çalışan drone’lar ile internet erişimi sağlamak üzerindeki deneyler neredeyse 1 yıl önce sona erdi. Google çatısı altında sıra dışı fikirler geliştiren X Labs isimli birim tarafından hayata geçirilen projenin rafa kalkmasında Alphabet CFO’su Ruth Porat tarafından uygulanan sıkı mali disiplinin etkili olduğu belirtiliyor. Google’ın Alphabet çatısı altındaki yeniden yapılanmasıyla birlikte, X Labs projelerinde rol alan pek çok isim şirketten ayrıldı.

Alphabet, robot üreticisi Boston Dynamics’i de satışa çıkarmıştı. Şirketin üç yıl önce satın aldığı uydu birimini de elden çıkarabileceğine dair dedikodular etrafta dolaşıyor. Sürücüsüz otomobil projesi ise bir süre önce Waymo adını taşıyan bağımsız bir şirketin çatısı altına aktarılmıştı.

Alphabet drone projesini rafa kaldırsa da, havadan internet erişimi sağlama planlarından vazgeçmedi

Alphabet drone projesini rafa kaldırsa da, yüksek irtifadan internet erişimi sağlama konusunda çalışmalarını sürdürecek. Yapılan açıklamada, projede çalışan ekibin uzmanlığından Project Loon ve Wing gibi girişimlerde faydalanılacağı belirtildi.