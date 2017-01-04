Intel’in Kaby Lake adıyla da anılan yedinci nesil Core işlemcisi, bundan yaklaşık dört ay önce dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlamıştı. Ancak işlemcinin dört çekirdekli versiyonlarını barındıran, en güçlü olduğu dizüstü bilgisayarları görmek için biraz beklemek gerekmişti. CES 2017 ile bu bekleyiş sona erdi. Alienware Kaby Lake işlemciyle güçlendirdiği Alienware 13, 15 ve 17 modellerini görücüye çıkardı.

Intel Core i5-7300HQ veya Core i7-7700HQ işlemcilerinden birini taşıyan 13 inç ekranlı Alienware, 5 Ocak itibarıyla yurt dışında satışa sunulacak. Her ikisi de dört çekirdekli olan işlemcilerde 6 MB yerleşik ön bellek bulunuyor. Core i5 işlemci 3.5 GHz Turbo Boost hızında çalışırken, Core i7’nin hızı 3.8 GHz’ye çıkıyor. Bellek seçenekleri ise 32 GB’ye kadar uzanıyor. 13’e 6 GB RAM barındıran Nvidia GeForce GTX 1060 grafik işlemcisi yerleştirilebiliyor.

Alienware 15’te kullanıcılara üçüncü bir işlemci seçeneği sunuluyor. Dört çekirdekli Intel Core i7-7820HK işlemci, 8 MB ön bellek barındırıyor. İşlemcinin maksimum Turbo Boost hızı ise 4.4 GHz’ye kadar yükseliyor. 15, grafik işlemcisi için AMD imzalı nir seçenek de sunuyor. 8 GB DDR5 RAM barındıran Radeon RX470 ile 8GB GeForce GTX 1070 arasında tercih yapılabiliyor.

Tahmin edilebileceği üzere en gelişmiş bileşenler ise Alienware 17’de bulunuyor. Dizüstü bilgisayar 8 GB GDDR5X bellek barındıran GeForce GTX 1080 işlemciyle birlikte geliyor. Alienware 15’in en gelişmiş iki işlemci seçeneğini de potansiyel kullanıcıların karşısına çıkaran 17’de bellek seçenekleri ise 32 GB DDR4’e kadar uzanıyor. Alienware 15 ve 17, 4K çözünürlüklü ekran sunmalarıyla Alienware 13’ten ayrılıyor. 13’te 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Maksimum depolama alanı seçeneği de 15 ve 17’de 3 TB’ye çıkarken 13’te 2 TB’de kalıyor. Alienware 13, büyüklerine karşı OLED ekranın varlığıyla avantaj sağlıyor.

Alienware Kaby Lake işlemciler dışında büyük bir yeniliğe gitmiyor

Alienware Kaby Lake işlemcileri eklemek dışında dizüstü bilgisayarlarında önemli bir değişiklik gerçekleştirmedi. Şirket, bunun işaretini CES 2017 öncesinde vermişti.

Yeni Alienware 13, 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Alienware 15’in başlangıç fiyatı 1199 dolar olurken, 17’nin başlangıç fiyatı da 1349 dolar olarak belirlendi.