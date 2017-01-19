Alcatel POP 4S geçtiğimiz yıl 2016 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmıştı. Yüksek kaliteli gece selfie’leri vadeden telefon, şubat ayı itibarıyla Türkiye’de de satışa sunulacak.

2016’da Türkiye akıllı telefon pazarına geri dönen Alcatel, POP serisi akıllı telefonlarıyla genç nesli yakalamayı amaçlıyor. Serinin üyelerinden 4S de gençlerin beğenilerine uygun tasarım ögeleri ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam, POP 4S’in teknolojiyi tarzının bir parçası olarak gören yirmili yaşlardaki tüketiciler için harika bir seçenek olarak niteledi. Alcatel olarak telefonlarında kişiselleştirmeye önem verdiklerini söyleyen İşisağlam, POP 4S’in de bu değeri yansıtan ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.

Alcatel POP 4S 1099 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak

5.5 in. Full HD ekrana sahip olan POP 4S’in arkasında 13 megapiksel, önünde ise 5 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Büyük sensörü ve hızlı odaklama yeteneği sayesinde kamera, net ve parlak görüntüler yakalamayı vadediyor. POP 4S, özellikle selfie’lerde kalite vaadini ön plana çıkarıyor. Parmak izi tarayıcısı da bulunan Alcatel POP 4S, 1099 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alacak.