Alcatel, cep telefonu sektörünün ataları arasında yer alıyor. 2000’li yılları adeta uykuda geçiren şirket, son birkaç yıldır yeniden adından söz ettiriyor. Kapsama alanı bir hayli geniş olan giriş seviyesi ve orta segmentte potansiyel kullanıcılara ulaşmayı hedefleyen şirket, 2016’da bu yolculuğu Idol 4 ve Pop 4S ile sürdürmüştü. Geçtiğimiz aylarda test merkezimize konuk olan Idol 4 orta segmente yönelik bir ürün niteliğindeydi. Biraz gecikmeli de olsa Türkiye pazarına giriş yapan Pop 4S ise giriş seviyesinde konumlanıyor. Alcatel’in “kişiselleştirilebilir” olmasıyla dikkat çeken telefonu Pop 4S’i sizler için mercek altına aldık.

Alcatel Pop 4S inceleme: Tasarım

Alcatel Pop 4S, ilk bakışta giriş seviyesinde ve orta segmentte konumlanan Android telefonlardan pek farklı görünmüyor. Ancak telefon ele alındığında hafifliğiyle farklı bir hissiyat uyandırmayı başarıyor. Kasanın arkaya doğru hafif bir çıkıntı yapması, telefonun ele rahatlıkla oturmasını sağlıyor. Yuvarlatılmış köşeler tasarımda dikkat çeken bir diğer nokta oluyor. Telefonun plastik arka kapağı, sağ alt köşedeki küçük girintin yardımıyla yerinden rahatlıkla çıkarılabiliyor.

5.5 inç ekran, Pop 4S’in ön yüzeyinin yüzde 71.3’lük kısmını kaplıyor. Ekranın alt kısmında parmak izi tarayıcısı fonksiyonu da bulunan ana ekran tuşu yer alıyor. Bu tuşun iki tarafına ise kapasitif Android navigasyon ve işlev butonları yerleştirilmiş. Ekranın üst kısmında ise LED durum göstergesi, LED flaş, ahize hoparlörü ve 5 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor.

Sol kenarı boş bırakılan telefonun sağ kenarının üst kısmına ise ses kontrol tuşları ve güç butonu yerleştirilmiş. Güç butonunun ses kontrol tuşlarının üzerinde kalması, alışma süresinde biraz sıkıntıya neden oluyor. Buna ek olarak, ekran görüntüsü almak için ses kısma tuşu ve güç butonuna aynı anda basmak gerekiyor. Ancak mevcut dizilimde bunu yapmak pek kolay olmuyor. Dolayısıyla Alcatel’in tercih ettiği yerleşim için “kullanıcı dostu” ifadesini kullanmak pek mümkün değil.

Alcatel Pop 4S’in üst kenarında 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofon bulunuyor. Alt kenara inildiğinde ise microUSB girişi ve ana mikrofon görülüyor. USB-C’nin giderek yaygınlaştığı düşünüldüğünde microUSB tercihi biraz hayal kırıklığı yaratsa da, Pop 4S’in içinde bulunduğu fiyat segmentine uygun bir tercih niteliğini taşıyor. Alcatel Idol 4’ün ayırt edici yönlerinden biri olan Boom tuşuna Pop 4S’te rastlanmıyor.

Alcatel Pop 4S’in plastik arka kapağı yerinden çıkarılabiliyor. Alcatel kullanıcılara farklı renklerde arka kapaklar sunarak kişiselleştirme imkanı sağlasa da, bu kapaklar en azından şu an için Türkiye’de satılmıyor. Arka kapağın üst kısmında 13 megapiksel kamera bulunuyor. Çift renkli LED flaş da hemen kameranın yanına yerleştirilmiş. Kamera ve flaşın biraz altında Alcatel logosu yer alıyor. Arka panelde iyice aşağıya inildiğinde ise kullanıcıların karşısına hoparlör çıkıyor. Hoparlörden çıkan sesin yüksekliğinin ve kalitesinin makul seviyede olduğu söylenebilir. Arka kapak açıldığında kullanıcıları yerinden çıkarılamayan 2960 mAh kapasiteli pil ile microSIM ve microSD kart yuvaları karşılıyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Ekran

Alcatel Pop 4S’te 5.5 inç IPS LCD ekran bulunuyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bu ekran, 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranın keskinliği boyutuna göre yeterli seviyede. Ancak aynı segmentte bulunan pek çok telefonda olduğu gibi, Pop 4S’te de güneş ışığı altında ekranı görme konusunda sıkıntı yaşanıyor. Güneş ışığı altında telefonu görmek pek kolay olmuyor.

Ekranın renk sıcaklığının yerinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kapalı mekanlarda ekranı görme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Görüntüleme açıları yeterli seviyede olan Alcatel Pop 4S, video içeriklerinin tüketimi için uygun bir cihaz niteliği taşıyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Donanım ve Performans

Alcatel Pop 4S, sekiz çekirdekli MediaTek MT6755M işlemci barındırıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart desteği sayesinde bu alanın üzerine 64 GB daha eklenebiliyor. Dahili hafızanın yaklaşık 10 GB’lık kısmının cihaz sahipleri tarafından kullanılabildiğini belirtmekte fayda var.

Bu kurulumu giriş seviyesindeki pek çok Android telefonda görmek mümkün oluyor. Alcatel Pop 4S ile de günlük rutinler rahatlıkla yerine getirilebiliyor. Akıllı telefon sosyal medyada gezinirken, internette dolaşırken, e-postaları kontrol ederken herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Arayüz animasyonları rahatlıkla oynatılıyor. Uygulamalar başlatılırken küçük bir gecikme gözlemlense de, bunun rahatsız edici bir boyutta olmadığını söylemek gerekiyor.

Alcatel Idol 4 incelemesinde kameranın açılışının biraz yavaş olduğunu belirtmiştik. Aynı yavaşlık Pop 4S’te de görülüyor. Ancak bu yavaşlık, kamera performansına fazla yansımıyor. Pop 4S, deklanşör tuşuna basıldıktan sonra kısa süre içinde kareyi yakalamayı başarıyor. Bunun fotoğraf çekmeyi sevenler için iyi bir haber olduğu söylenebilir.

Alcatel Pop 4S ile birlikte çok sayıda oyun ön yüklü olarak sunuluyor. Gameloft imzası taşıyan bu oyunlardan bazılarının demo versiyonlarıyla telefonda boy gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Ön yüklü yazılımlarda oyunlara kayda değer rağmen, Pop 4S için donanımı itibarıyla bir “oyun telefonu” tanımlamasını kullanmak pek mümkün değil. Yine de, Pop 4S yüksek grafik kapasitesi gerektirmeyen oyunlarda tatmin edici bir performans sergiliyor. Cihaz oyun deneyimi sırasında fazla ısınmıyor. Bu da Pop 4S’in artı puan hanesine yazılıyor.

Alcatel Pop 4S, AnTuTu benchmark testinde 46859 puan alıyor. Idol 4 ise aynı testten 45800 civarında bir puanla ayrılmıştı. Test sonuçlarında Idol 4’ü geride bırakmayı başaran Pop 4S aktüel kullanımda standart bir deneyim yaşatıyor. Cihazın performansının akıllı telefonundan çok fazla şey beklemeyenler için gayet doyurucu seviyede olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Alcatel Pop 4S inceleme: Pil

Alcatel Pop 4S enerjisini 2960 mAh kapasiteli pilden alıyor. Akıllı telefonun arka kapağı çıkarılabilse de, pilin yerinden çıkarılamadığını belirtmek gerekiyor. Pop 4S’in bileşenleri ve 5.5 inç ekranı dikkate alındığında söz konusu pil, kağıt üzerinde yeterli görünüyor.

Kağıt üzerindeki bu yeterlilik, pratikte de kanıtlanıyor. Ortalama yoğunluktaki bir kullanım senaryosu çerçevesinde Pop 4S, 24 saatten daha uzun bir süreyi şarja ihtiyaç duymadan geçirebiliyor. Kullanım yoğunluğu düştüğünde bu süre 48 saatin de üzerine çıkabiliyor.

Çok fazla sayıda telefon görüşmesinin yapıldığı, cihazın bağlantı erişim noktası olarak kullanıldığı, kameranın ve uygulamaların sıklıkla çalıştığı bir günde bile Pop 4S, günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Alcatel Idol 4’de bulunan Qualcomm Quick Charge özelliği Pop 4S’te bulunmasa da, bu cihazın pilinin makul bir sürede dolduğunu belirtmek gerekiyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Yazılım

Alcatel Pop 4S, kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor. Alcatel, tıpkı Idol 4’te olduğu gibi, Pop 4S’te de kullanıcı arayüzünde fazla değişikliğe gitmemiş. Kullanıcılara saf Android deneyimine yakın bir arayüz sunması Pop 4S’in en güzel yönlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Alcatel Pop 4S’in kullanıcı arayüzü, pürüzsüze yakın bir deneyim sunuyor. Google’ın tercihlerinden fazla uzaklaşamamak, Alcatel’in de işini kolaylaştırmışa benziyor. Ancak bu durum şirketin bazı küçük dokunuşlar yapmadığı anlamına gelmiyor.

Idol 4 gibi, Pop 4S’te de Alcatel tarafından özelleştirilen kilit ekranı göze çarpıyor. Kilit ekranına yerleştirilen kısayollar sayesinde hızlı biçimde adres defterine yeni bir kişi eklemek, çalan şarkıyı Shazam aracılığıyla tanımak, Yahoo üzerinden arama yapmak ve kamerayı çalıştırmak mümkün oluyor.

Kısayollardan birinin işlevinin kullanıcılar tarafından belirlenebilmesi de hoş bir özellik olarak nitelenebilir. Android 6.0’ın kullanışlı bildirim menüsü, Idol 4’te olduğu gibi, Pop 4S’te de görülüyor. Uygulama menüsünde de fazla değişikliğe gitmeyen Alcatel, alfabetik dizilim sayesinde uygulamaların kolaylıkla bulunmasına yardımcı oluyor. Sık kullanılan uygulamalar da menünün en üstünde listeleniyor.

Alcatel Pop 4S, ön yüklü uygulamalar bakımından zengin bir cihaz. Her Android cihazda olduğu gibi, Pop 4S’te de çok sayıda Google uygulaması ön yüklü olarak sunuluyor. Ana ekranda bulunan Google klasörü içinde toplanan uygulamalar arasında Chrome, Gmail, YouTube, Google Haritalar, Fotoğraflar ve Drive gibi “olmazsa olmaz” şeklide tanımlanabilecek uygulamalar yer alıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alan pek çok kişi, ilk olarak Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook Messenger gibi uygulamaları yüklüyor. Alcatel Pop 4S, kutusundan bu uygulamalar yüklü olarak çıkıyor. Böylelikle kullanıcılar bu uygulamaları indirmek için vakit harcamak zorunda kalmıyor.

Gameloft imzasını taşıyan bazı oyunlar da Pop 4S’in ön yüklü uygulamalar portföyünde yer alıyor. Bu oyunlardan bazılarının demo versiyonlarıyla cihazda boy gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Oyunlara ek olarak, Office dokümanlarını görüntülemeyi sağlayan WPS Office uygulaması da Pop 4S ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Pop 4S’in pazarlamasında “kişiselleştirme” üzerinde fazlasıyla duruluyor. Telefonun temasının kişiselleştirilebilmesi de bu çerçevede sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Söz konusu işlem Renk Yakalayıcı uygulamasıyla gerçekleştiriliyor. Uygulama, kullanıcılara kameralarıyla yakaladıkları görüntülere uygun temalar sunuyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Multimedya

Alcatel Pop 4S, 1080p çözünürlüklü 5.5 inç ekranıyla video izlemek için oldukça uygun bir cihaz profili çiziyor. Kendi fiyat segmenti için ortalama üstü bir performans sergileyen ekran, mobil ortamda sıklıkla video izleyenleri memnun edecektir.

Pop 4S’te video içeriklerini oynatmak için özel bir uygulama bulunmuyor. Videolar Galeri uygulaması ya da Google Fotoğraflar üzerinden izlenebiliyor. Pop 4S’in Müzik uygulaması ise DJ’liğe meraklı olanlara şarkıları miksleme imkanı sağlıyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Fotoğraflar

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Alcatel Pop 4S inceleme: Kamera

Alcatel Pop 4S’in arkasında f/2.0 diyafram aralığına sahip 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Faz algılamalı otomatik odaklama özelliği taşıyan bu kameraya çift renkli LED flaş eşlik ediyor.

Kameranın gün ışığındaki performansı “ortalamanın üzerinde” olarak tanımlanabilir. Eğer ışık koşulları uygunsa, Pop 4S’in kamerasıyla son derece renkli kareler yakalanabiliyor. Makro çekimlerde iyi bir performans sergileyen kamera, parlak gökyüzü ve karanlık ön alanların birleşiminde sıkıntı yaşayabiliyor. Ancak HDR sayesinde bu etki minimuma indiriliyor.

Pop 4S’in kamerasının gece performansı için aynı şeyleri mümkün değil. Işığın yetersiz olduğu ortamlarda Pop 4S ile iyi fotoğraflar çekmek kolay olmuyor. Ancak gece modu aktif hâle getirildiğinde bu durum biraz olsun değişiyor.

Alcatel Pop 4S, Idol 4 ile aynı kamera arayüzünü taşıyor. Bu arayüzde modlar arasında rahatlıkla geçiş yapılabiliyor. Ayarlara da sıkıntısız biçimde erişilebiliyor. Kamera ile ilgili en büyük problem ise daha önce belirttiğimiz gibi geç açılması. Kamerada bulunan PIP modu sayesinde arka kamera ve ön kamerayla aynı anda fotoğraf çekmek ve bunları ortak bir karede buluşturmak mümkün oluyor.

Alcatel Pop 4S’in önünde 5 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameraya LED flaş da eşlik ediyor. Böylelikle karanlık ortamlarda bile aydınlık özçekimler gerçekleştirilebiliyor. Tıpkı arka kamera gibi, ön kameranın performansı da doğal ışık koşullarına bağlı olarak değişiyor.

Alcatel Pop 4S’in arka kamerası 1080p çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ön kamerayla gerçekleştirilen video kayıtlarında ise çözünürlük 720p’ye iniyor.

Alcatel Pop 4S inceleme: Kamera Fotoğrafları

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Alcatel Pop 4S inceleme: Sonuç

Alcatel Pop 4S, 1099 TL’lik fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor. Görüntüsü ve bazı bileşenleri itibarıyla kendisinden daha üst sınıfta konumlanan Idol 4 ile aynı fiyata sahip olması, Pop 4S için dezavantaj olarak görülebilir. Ancak performans bakımından Pop 4S’in altta kalmadığını unutmamakta fayda var.

Elde fazla ağırlık yaratmaması, kolay kavranabilmesi, 5.5 inç ekranı ve uygun koşullarda ortalama üstü performans sergileyen kamerası Alcatel Pop 4S’in güçlü yönleri arasında bulunuyor. Saf Android deneyiminden fazla uzaklaşılmaması da telefona artı puan kazandırıyor.

Alcatel Pop 4S, bütçesini fazla zorlamadan şık, büyük ekranlı ve uzun sayılabilecek bir pil ömrüne sahip bir akıllı telefon isteyenler için değerlendirilmesi gereken seçenekler arasında bulunuyor.