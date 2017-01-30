Google ve LG modüler telefon rüyalarından vazgeçti. Ancak Lenovo bu rüyasını hâlâ yaşatıyor. Görünen o ki, Alcatel de Lenovo ile aynı rüyayı paylaşıyor. Gelen haberlere göre, şirketin 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) tanıtacağı söylenen beş akıllı telefondan en az bir tanesi modüler kasaya sahip. Şirketin akıllı telefonunun tasarımının Lenovo Moto Z’ye benzediği iddia ediliyor.

Lenovo’nun sunduğu “modüler telefon” konseptinin gerçek anlamda modüler olmadığını iddia edenler de yok değil. Ancak şu anda elde ciddi anlamda “modüler” olarak nitelenebilecek başka bir cihaz bulunmuyor. Dolayısıyla Moto Z’yi modüler olarak tanımlamak kulağa çok da yanlış gelmiyor.

Alcatel ile ilgili iddialara taslak tasarım gibi görünen iki görsel eşlik ediyor. Şirketin modüler telefonunun “orta sınıf” olarak nitelenen bileşenler barındıracağı öne sürülüyor. Ancak akıllı telefonunun değiştirilebilir arka kapaklara sahip olacağı ve bu arka kapakların her birinin cihaza farklı bir işlev kazandıracağı iddia ediliyor.

Sızan fotoğraflarda görülen arka kapak, bir hoparlör ızgarası gibi görünüyor. Bunun JBL tarafından tasarlandığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. JBL, Moto Z için de Moto Mod adı verilen özel bir aksesuar tanıtmıştı. Alcatel için hazırlanan hoparlörlü arka kapağın renginin de LED ışıklarla değiştiği söyleniyor.

Alcatel modüler telefonunda 13 megapiksel çözünürlüklü kamera sunabilir

Alcatel’in akıllı telefonunun sekiz çekirdekli MediaTek işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Bu cihazda çift tonlu LED flaş ve 13 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunacağı da iddialar arasında yer alıyor. Söylentilerin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise MWC 2017’de görülecek.