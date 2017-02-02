Apple AirPods kablosuz kulaklıkları için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 3.5.1 versiyon numaralı yeni sürüm, iPhone ve iPad’ler için çıkan güncellemelerin aksine, herhangi bir sürüm notu içermiyor. Bu nedenle gelen güncellemeyle tam olarak nelerin değiştiğini bilmek kolay olmuyor.

Apple Insider sitesinin edindiği bilgilere göre, bu güncelleme çeşitli küçük hata düzeltmeleri içeriyor. Bunun ötesinde Apple herhangi bir özel bilgi vermiyor. Bu arada bazı kullanıcılar AirPods güncelleme işleminin nasıl yapılacağını tam olarak bilmiyor olmalı, çünkü kendilerine eşlik edecek herhangi bir gerçek arayüz bulunmuyor.

İyi haber şu ki; söz konusu güncelleme işlemi otomatik olarak gerçekleşiyor. Güncelleme işleminin yapılıp yapılmadığını görmek içinse, AirPods’ları telefona bağlamak, daha sonra Ayarlar menüsüne gidip, Genel bölümü altında yer alan Hakkında sayfasında bulunan AirPods seçeneğini takip etmek gerekiyor. Buradan AirPods’un en son versiyon numarasını görmek mümkün olacaktır.

Eğer versiyon numarası 3.5.1 değilse, en son bellenime güncelleme çok kolay iş. AirPods’ların telefona bağlı olduğundan ve telefonun yakında olduğundan emin olun. Daha sonra AirPods şarj kasasını bir şarj kaynağına bağlayın. Güncelleme süreci otomatik olarak başlayacaktır.

AirPods’ların güncellenmekte olduğunu belirten görsel bir işaret bulunmuyor. Bu nedenle yukarıdaki işlemleri uyguladıktan bir süre sonra tekrar bellenim versiyonunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer AirPods’larınızı kullanırken birtakım sorunlarla karşılaşıyorsanız, bu son güncellemenin onlara bir son vermesi gerekiyor. Tabii ki, sürüm notları olmadığı için hangi hataların giderildiğini bilmiyoruz.