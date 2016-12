Apple CEO’su Tim Cook, New York Menkul Kıymetler Borsası’nı (NYSE) ziyaret etti. Bu ziyareti esnasında basın mensuplarına konuşan Cook, yılın son döneminin şirketi adına çok iyi geçtiğini belirtti. Apple CEO’su şirketin yaklaşık kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü yeni kulak içi Bluetooth kulaklığı AirPods hakkında da konuştu. Cook, kulaklığın “kontrol edilemez bir başarı” gösterdiğini belirtti.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym

— CNBC Now (@CNBCnow) December 28, 2016