Apple CEO’su Tim Cook, New York Menkul Kıymetler Borsası’nı (NYSE) ziyaret etti. Bu ziyareti esnasında basın mensuplarına konuşan Cook, yılın son döneminin şirketi adına çok iyi geçtiğini belirtti. Apple CEO’su şirketin yaklaşık kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü yeni kulak içi Bluetooth kulaklığı AirPods hakkında da konuştu. Cook, kulaklığın “kontrol edilemez bir başarı” gösterdiğini belirtti.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that "it's been a great holiday" and the company's new Airpod headphones "are a run away success" pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) December 28, 2016

Apple ilk etapta yeni kulaklığını ekim ayında piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak Cupertino merkezli şirketin bu planı gerçekleşmedi ve kulaklık, aralık ayının ikinci yarısıyla birlikte pek çok ülkede raflardaki yerini alabildi. Apple’ın W1 adını taşıyan işlemcisini barındıran kulaklık, üzerindeki sensörler sayesinde kulakta olup olmadığını algılayabiliyor. Bu sayede kulaklıklardan biri çıkarıldığında müzik durdurulabiliyor. Buna ek olarak, hüzme mikrofonlar sayesinde arka plandaki seslerin kullanıcıya ulaşması önlenebiliyor.

AirPods tek bir dokunuşla Apple cihazlarıyla eşleştirilebiliyor. Çift dokunuş ise Siri’ye bağlanmayı sağlıyor. W1 biraz fazla güç tüketen bir işlemci olduğu için kulaklık tek şarjla yaklaşık 5 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Ancak oldukça rahat biçimde taşınabilen şarj kutusu sayesinde kullanıcılara 24 saat boyunca müzik keyfi yaşamalarını mümkün kılacak enerji sağlanıyor.

AirPods teslimatı için 6 hafta süre veriliyor

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile birlikte telefonlarından kulaklık jakını çıkarmıştı. Bu durum AirPods için milyonlarca potansiyel alıcının olduğu anlamına geliyor. Kulaklığın talebi ve tedariği konusundaki dengesizlik de halen sürüyor gibi görünüyor. Türkiye’de 779 TL karşılığında satılan AirPods’u Apple’ın internet mağazası üzerinden satın alanların teslimat için 6 hafta beklemesi gerekiyor.