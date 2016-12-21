AirPods Apple tarafından nihayet satışa sunuldu. Apple’ın kablosuz kulaklıklarının satışa sunulmasından hemen sonra, iFixit’ten beklediğimiz söküm çalışması geldi. Bir AirPod’u parçalarına ayıran ekip, 779 TL’lik Türkiye satış fiyatına sahip olan bu kulaklığı ayırdıktan sonra birleştirmenin çok ama çok zor olduğuna kanaat getirmiş.

Kulaklığın parlak dış yüzeye sahip olan kaplaması, üstüne yapıştırılmış birçok küçük bileşen içeriyor. Ayrıca şarj kılıfı da aynı şekilde yoğun biçimde bileşenlerle desteklenmiş. Aslında hemen hiç kimse satın aldığı kulaklık topuzlarını söküp tamir etmeyi düşünmeyecektir. Bu nedenle iFixit’in gerçekleştirdiği söküm işlemi daha çok bu merakla beklenen ürünün içindekilerini merak edenler için bir bakış atma fırsatı sunuyor.

Aslında söküm işlemi AirPods ile ilgili bildiğimiz birçok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Örneğin alt kısımdan aşağı doğru uzantı yapan bölümde daha iyi sinyal alışı için yerleştirilmiş bir anten bulunuyor. En uçta da çok küçük bir pil bulunuyor.

iFixit sitesi gecikmenin kılıftaki bir bileşenden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Bir parçanın lehimiyle ilgili bazı kalite sorunlarının yaşanmış olabileceğine dair izlenimini paylaşıyor.

Apple’ın AirPods kulaklıkları Türkiye’de de satışa sunulmaya başlandı. Apple’ın web sitesinde ve mağazalarında kablosuz kulaklıkları satın alma imkanı sunuluyor.