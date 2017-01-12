Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde fotoğraf düzenlemek, sayıları halen artmaya devam eden uygulamalar sayesinde oldukça kolaylaşmış durumda. Kullanıcılar bu uygulamalar sayesinde hem standart düzenlemeleri hem de ince ayarları gerçekleştirebiliyor. Ancak mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarının yetenekleri halen gelişmeye devam ediyor. Adobe sanal asistan teknolojisiyle kullanıcılara sesli olarak fotoğraf düzenleme imkanı sunmak için çalışıyor.

Photoshop ile fotoğraf düzenleme konusunda marka haline gelen Adobe, yerleşik mikrofon butonu bulunan bir mobil fotoğraf düzenleme aracının demosunu paylaştı. Mikrofona basıldığında sanal asistan aktif hâle geliyor ve kullanıcılar sesli komutlarla fotoğraf üzerinde kırpma ve yeniden çerçeveye alma gibi basit işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Adobe, ses tanıma sisteminin hem cihaz üzerinde hem de buluttaki doğal dil tanıma servisi tarafından desteklendiğine dikkat çekiyor. Şirket, nihai amacının ise “çok modlu, ses tabanlı arayüz” oluşturmak olduğunu belirtti. Adobe böylelikle hem fotoğraf aramayı hem de düzenlemeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Adobe sanal asistan teknolojisinin önünde uzun bir yol bulunuyor

Adobe, yayınladığı videoyla şimdilik sadece böyle bir şeyi yapabileceğini kanıtlamış oluyor. Sanal asistan teknolojisinin kullanıcılarla buluşmaya hazır hâle gelmesi için biraz daha sabırlı olmak gerekiyor.