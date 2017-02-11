Gelecek nesil hücresel veri şebekeleri bir süredir “5G” olarak anılıyor, ancak hücresel standartların yönetimini üstlenen 3GPP, yepyeni bir resmi 5G logo ve markasıyla birlikte bu isme resmiyet kazandırmış oldu.

5G markası; 4G, LTE, 4.5G gibi farklı isimlerle anılan dördüncü nesil mobil veri iletişimi teknolojileriyle ilgili olarak yaşanan karmaşanın yaşanmayacağını gösteriyor. Yaklaşık on yıl kadar önce çıkan WiMAX de, daha sonra onun yerini alan LTE de 4G olarak anılıyordu. Hatta daha sonra çıkan LTE Advanced ve LTE Advanced Pro gibi gelişmiş mobil iletişim teknolojileri de 4G’nin altında anılıyor. Geçen yıl dördüncü nesil mobil iletişim teknolojisine geçen Türkiye’de ise 4G yerine 4.5G markası kullanılıyor.

5G için belirlenen logo, daha önce çıkmış LTE teknolojilerinin logolarına epey benziyor. Bir açıdan teknolojide kaydedilen evrim de logolara yansımış oluyor.

Her ne kadar markası ve logosu belirlenmiş olsa da, 5G’nin hayatımıza girmesine daha epey zaman var. 3GPP’nin 5G Faz 1 spesifikasyonlarını 2018 sonlarına doğru yayınlaması bekleniyor. Dünya çapında 5G’nin kullanıma sunulmasının ise 2020’de başlaması bekleniyor.

Devlet yetkililerinden ve sektördeki temsilcilerden gelen açıklamalar Türkiye’nin 5G’ye geçişte dünyanın gerisinde kalmayacağını işaret ediyor. Zaten mobil operatörler de 5G teknolojilerine yönelik çalışmalar konusunda epey aktif görünüyor.