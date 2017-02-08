Eğer 3D Touch özellikli ekrana sahip bir iPhone’unuz varsa, App Store’dan birden fazla uygulamanın veya oyunun güncellemesini gerçekleştirdiğiniz sırada, istediğiniz uygulama veya oyunun güncellemesinin indirilmesine öncelik verebilirsiniz.

Bunun için 3D Touch iPhone’unuzda uygulama güncellemelerini başlattıktan sonra, altında “Bekliyor” ibaresiyle gösterilen uygulama ikonuna hafifçe bastırın. Karşınıza çıkan Hızlı Aksiyonlar içinden “İndirmeye Öncelik Ver” seçeneğine tıklatın. Bu şekilde seçtiğiniz uygulama veya oyunun güncellemesinin indirilmesi en başa alınacaktır.

Aynı menüde yer alan “İndirmeyi Duraklat” veya “İndirmeyi İptal Et” seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Özellikle ikinci seçenek, güncelleme işlemini başlattığınız uygulamayı hemen açmanız gerektiğinde epey kullanışlı olacaktır.