9 Samsung Gear Fit2

Samsung, akıllı saatlerinin yanı sıra Gear Fit serisi fitness bileklikleriyle de giyilebilir ürün pazarında boy gösteriyor. Dahili GPS, telefondan bağımsız kullanım, daha fazla fitness aktivitesini takip etme gibi yeteneklere sahip olan Gear Fit2, Android’in yeni versiyonlarıyla çalışan tüm tüm telefonlarla kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor. Gear Fit2 de sporsever birine verilebilecek güzel hediyeler arasında bulunuyor.

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