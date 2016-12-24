Akıllı telefon ve tabletlerden sonra teknoloji dünyasının 2000’li yıllarda keşfettiği bir diğer alan da giyilebilir ürünler oldu. Akıllı saatler ve egzersiz takip bileklikleri gibi cihazlar, özellikle sportif bir yaşam tarzını benimseyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 2017’ye girerken sevdiklerinizi mutlu etmenize yardımcı olabilecek bazı giyilebilir ürünleri Yılbaşı Hediye Rehberi 2017: Giyilebilir Ürünler rehberinde sizin için sıraladık.
1Apple Watch Nike+
Apple ve Nike arasındaki uzun soluklu işbirliğinin en yeni meyvesi Apple Watch Nike+ oldu. Eylül ayında tanıtılan Apple Watch Nike+, Apple Watch Series 2 ve özel Nike spor kordonları bir araya getiriyor. Koşu tutkunlarına koçluk yapan ve motive eden akıllı saat, 50 metreye kadar suya dayanıklı olması sayesinde farklı sporlarda da kullanıcıların yanında oluyor. Apple Watch Nike+, spor meraklılarına verilecek en iyi hediyeler arasında yer alıyor.
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2Samsung Gear S3
Samsung, geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı saati Gear S2 ile beğeni toplamıştı. Gear S2’nin beğenilen yönlerini koruyan ve bazı noktalarını da geliştiren Samsung, Gear S3 ile hem şık hem de akıllı bir saat arayanların ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Classic versiyonuna ek olarak Frontier versiyonuyla hareketli yaşam tarzına sahip kişileri de kucaklayan Gear S3, büyük saat sevenler için de uygun bir hediye olabilir.
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3Xiaomi Mi Band 2
Xiaomi Mi Band görüntü itibarıyla pek çekici bir ürün olmasa da, yetenekleri ve fiyatı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Bu yıl tanıtılan Mi Band 2, 0,42 inç OLED ekranıyla yeteneklerinin yanına görselliği de ekliyor. Mi Band 2 için siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.
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4Huawei Watch
Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Huawei Watch ile üst sınıf akıllı saat üreticileri arasına katılmıştı. Farklı kayışlarla kişiselleştirilebilen Huawei Watch; altın, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle de ayrıca göz dolduruyor. Android Wear deneyimini şık bir kasada yaşamak isteyenler için Huawei Watch oldukça güzel bir armağan olabilir.
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5Garmin Vivoactive HR
Garmin, giyilebilir ürünler pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı akıllı saati Vivoactive HR’de fitness özelliklerini ön plana çıkarıyor. 13 saate kadar GPS pil ömrü, yükseklik sensörü gibi özellikler barındıran Vivoactive HR, akıllı telefona gelen bildirimleri de gösterebiliyor.
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6TomTom Runner 2
TomTom Runner 2, koşucuları koşu esnasında telefon taşımaktan kurtarma motivasyonuyla yola çıkıyor. Runner 2, tüm ihtiyaçlarını bilek üzerinden karşılamak isteyenler için uygun bir cihaz profili çiziyor. 3 GB depolama alanına sahip Runner 2’ye yaklaşık 500 şarkı yüklenebiliyor.
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7Motorola Moto 360
Motorola Moto 360, Android Wear platformunun ilk ürünleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl güncellenen Moto 360, halen alınabilecek en sağlam akıllı saatler arasında bulunuyor. Yuvarlak ekranlı akıllı saatlerin ilk örneklerinden biri olan Moto 360 için 42 ve 46 mm. olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği sunuluyor.
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8Jawbone UP4
Jawbone giyilebilir fitness ürünleri pazarının en önemli oyuncularından biri durumunda. UP bileklikleriyle geniş bir kitleye ulaşan şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı UP4 ile işin içine NFC’yi de ekleyerek farklı bir seçenek daha sunmuştu. Bu sayede UP4 ile destekleyen ülkelerde mobil ödemeler de yapılabiliyor. UP4, Smart Coach özelliğiyle kullanıcılarına egzersizleri sırasında da yardımcı oluyor.
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9Samsung Gear Fit2
Samsung, akıllı saatlerinin yanı sıra Gear Fit serisi fitness bileklikleriyle de giyilebilir ürün pazarında boy gösteriyor. Dahili GPS, telefondan bağımsız kullanım, daha fazla fitness aktivitesini takip etme gibi yeteneklere sahip olan Gear Fit2, Android’in yeni versiyonlarıyla çalışan tüm tüm telefonlarla kullanılabilmesiyle de dikkat çekiyor. Gear Fit2 de sporsever birine verilebilecek güzel hediyeler arasında bulunuyor.
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